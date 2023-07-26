Комітет Верховної Ради не підтримав відставку міністра культури Ткаченка

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Комітет Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури. Тепер це питання розглядатиметься в сесійній залі парламенту.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 20 липня заявив, що попросив премʼєр-міністра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Згодом Ткаченко повідомив, що написав заяву про відставку. Він каже, що зробив це «через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни». Він здивувався заяві президента.

«І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура — це щит нашої ідентичності і наших кордонів. І це принципова моя позиція проти інших», — додав він.