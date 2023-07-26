NASA тимчасово втратило звʼязок з Міжнародною космічною станцією

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Відключення електроенергії у будівлі NASA в Хʼюстоні призвело до втрати звʼязку з Міжнародною космічною станцією (МКС). Це сталося 25 липня. Американське космічне агентство вперше увімкнуло резервні системи управління.

Про це пише Associated Press.

Пункт управління втратив контроль над телеметрією і голосовий звʼязок зі станцією на орбіті. Відключення електроенергії сталося під час модернізації будівлі Космічного центру Джонсона в Хʼюстоні.

Екіпажу повідомили про проблему через російські системи звʼязку протягом 20 хвилин після збою.

Керівник програми космічної станції Джоел Монтальбано сказав, що жодної небезпеки для екіпажу або станції не було, а резервні системи управління відновили нормальний звʼязок протягом 90 хвилин.

«Це не було проблемою на борту. Це була чисто наземна проблема», — сказав він.