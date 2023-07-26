Україна представила свій надводний безпілотник MAGURA V5 на оборонній виставці в Туреччині

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ДП «СпецТехноЕкспорт»

Україна представила новий надводний безпілотник MAGURA V5 на міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023) в Туреччині.

Про це пише «Промисловий портал».

MAGURA V5 розшифровується як морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат. Він є багатоцільовим безпілотним надводним кораблем нового покоління. Його представило державне підприємство «СпецТехноЕкспорт».

СпецТехноЕкспорт

Дрон здатний виконувати розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту та бойові місії.

Його довжина становить 5,5 м, а ширина — 1,5 м. Максимальна швидкість сягає понад 77 км/год. Апарат може нести до 320 кг навантаження і працювати в радіусі 830 км.