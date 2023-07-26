В Еквадорі через тюремні бунти загинули 18 людей. Вʼязні взяли в заручники близько сотні охоронців
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- Анна Холоднова
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Getty Images
В Еквадорі у вʼязниці Penitenciaría del Litoral у місті Гуаякіль сталися сутички — загинули 18 вʼязнів, близько сотні охоронців — у заручниках.
Про це пише The Guardian.
Президент Еквадору Гільєрмо Лассо оголосив надзвичайний стан у тюрмах країни і дозволив направити туди армію. Надзвичайний стан діятиме протягом 60 днів і передбачає негайну мобілізацію військових і поліції, щоб відновити контроль над вʼязницями.
«Наразі підтверджено смерть 18 увʼязнених після сутичок, що тривають від суботи», — повідомила прокуратура. Також під час інцидентів постраждали понад 10 людей, зокрема, один поліцейський.
Тюрму Penitenciaría del Litoral вважають однією з найнебезпечніших вʼязниць Еквадору. Вона може вмістити близько 9 500 увʼязнених, але за останніми даними наразі їх там близько 3 000.
Тим часом увʼязнені в 13 інших вʼязницях оголосили голодування і тримають у заручниках 96 тюремних охоронців. Серед іншого, бунтівники вимагають покращення санітарних умов і харчування.
- Сплеск насильства у вʼязницях Еквадору стався на тлі передвиборчої кампанії. Це змусило деяких кандидатів у президенти пообіцяти реформувати пенітенціарну систему, зокрема запровадити електронні системи спостереження та збільшити кількість охоронців.
- У 2021 році у сутичках у Penitenciaría del Litoral загинули 119 увʼязнених. У квітні під час заворушень загинули 12 увʼязнених і троє отримали поранення.