Що далі, то більше час грає проти путіна ― спектр його можливостей звужується. Провідні світові медіа про війну 25 липня

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«Бабель»

«Дрібними кроками росія підходить до розплати» ― з таким підзаголовком вийшла стаття професора з досліджень війни в лондонському Кінгз коледжі Лоренса Фрідмана у впливовому виданні Foreign Affairs. Автор зазначає, що в росії поступово меншає можливостей в цій війні, а путін поволі наближається до поразки. Навіть якщо український контрнаступ не завершиться бажаним для Києва чином, росія все одно поступово втрачає тимчасово окуповані землі, її армія продовжує руйнуватися й ще тривалий час не буде здатна завоювати бодай якісь значні території, зруйновані міста на територіях, які Москва поки що контролює, потребують значних інвестицій, а населення там залишається здебільшого ворожим до росіян. Жодна із цілей, які путін поставив перед «спеціальною воєнною операцією», досі не досягнута і навряд вже буде.

Теоретично путін може змусити пропагандистів почати переконувати населення росії, що та ситуація, в якій росіяни опинились зараз, ― теж перемога. Мовляв, країна встояла перед дуже грізним ворогом, адже десятки країн обʼєднали зусилля проти Москви. Але контраст між тим, про що путін заявляв півтора року тому, і поточною ситуацією складно нівелювати риторикою. Збідніле і відірване від цивілізованого світу населення росії навряд чи сприйме таку риторику з радістю, а отже, навряд чи любитиме путіна більше, пише Фрідман. З іншого боку, російські еліти досі бачать цінність російської держави як такої, тому не виступають проти повалення чинного керівництва. Але й це може тривати недовго.

Україна теж стикається й зіткнеться зі значними проблемами, та й повільний контрнаступ додає відчуття втоми. Однак за Києвом ― НАТО, яке теж не може дозволити собі програти в цій війні. До того ж українці, на відміну від росіян, готові битися в цій війні скільки зможуть, а не поки наказують. І поточне погіршення стану справ у росії Україна може використати на свою користь, стверджує автор. Виграшною тактикою можуть стати й удари всередині росії, щоб місцеве населення не почувалося в безпеці, атаки на склади та логістику ворога і відгризання бодай невеликих шматків території, коли для цього будуть оптимальні умови. Так поступово, але неодмінно цей глиняний колос зрештою впаде, запевняє Фрідман.

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