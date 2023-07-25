Новини

CША виділяють Україні новий пакет військової допомоги. У списку — боєприпаси для NASAMS і HIMARS

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

CША виділяють Україні новий пакет військової допомоги вартістю $400 мільйонів. Про це Пентагон оголосив 25 липня.

У списку: