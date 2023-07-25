CША виділяють Україні новий пакет військової допомоги. У списку — боєприпаси для NASAMS і HIMARS
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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CША виділяють Україні новий пакет військової допомоги вартістю $400 мільйонів. Про це Пентагон оголосив 25 липня.
У списку:
- боєприпаси для NASAMS і HIMARS
- 32 бронетранспортери Stryker;
- зенітні комплекси Stinger;
- артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;
- міномети калібру 120 і 60 мм;
- Javelin та інші протитанкові системи й ракети;
- безпілотні авіаційні системи Hornet;
- авіаційні ракети Hydra-70;
- підривні боєприпаси для подолання перешкод;
- понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;
- прилади нічного бачення і тепловізійні системи;
- запчастини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.