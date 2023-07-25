У Нідерландах пішла у відставку суддя, яка намагалася вплинути на справу MH17
- Автор:
- Ліза Бровко
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Суд у Гаазі підтвердив, що суддя Апеляційного суду Гааги пішла у відставку. Вона намагалася за допомогою теорії змови вплинути на процес у справі про збиття у 2014 році в небі над Україною пасажирського Boeing 777, що летів рейсом MH17.
Про це пише нідерландське видання NOS.
Жінка працювала радником у суді в Гаазі та просувала книгу свого брата, у якій заявлялося, що рейс МН17 збила не російська ракета, а «таємні служби». Суддя роздавала книгу іншим суддям і прокурорам, які брали участь у процесі щодо справи MH17.
- 12 липня суддя отримала письмову догану за «підрив довіри до суду». Видання зазначає, що це доволі рідкісний випадок, коли суддя в Нідерландах дістає дисциплінарне стягнення. Тоді жінка назвала висновки Нідерландської ради безпеки та прокуратури «навмисним і прозорим приховуванням», а також називала «маніпуляцією і брехнею» деякі результати розслідування.
- Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Усі пасажири і члени екіпажу — загалом 298 людей — загинули. Росія свою причетність до катастрофи літака заперечує, але висуває суперечливі версії події.