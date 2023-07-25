У росії розпочався суд над 18 військовими батальйону «Айдар»
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
ТАСС
У росії розпочався суд над 18 військовими батальйону «Айдар».
Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.
Слухання справи по суті почалося в Південному окружному військовому суді. Українців звинувачують в участі в терористичній організації, насильницькому захопленні влади та зміні конституційного ладу «ДНР». Суд перекваліфікує усе це на статті російського законодавства.
- У 2015 році український добровольчий батальйон «Айдар» розформували, на його основі створили 24 окремий штурмовий батальйон.
- 20 червня 2023 року військовий суд у Ростові-на-Дону засудив колишнього українського військового Дениса Муригу до 16 років колонії.