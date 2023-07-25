Рятувальники на Закарпатті наводять переправу поблизу моста, який впав у річку разом із автівками
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На Закарпатті рятувальники почали наводити механічну переправу поруч із мостом на дорозі Н-09 Мукачеве — Рогатин — Львів, який 24 липня впав у річку разом із автівками.
«Рятувальники ДСНС встановлюють важкий механізований міст ТММ-3М1, що призначений для наведення переходів через нерівності рельєфу та може витримати техніку вагою до 60 тонн», — повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Переправа дозволить автомобілям користуватись поки заблокованим автошляхом.
- 24 липня на Закарпатті, у Тячівському районі в межах села Бедевля на мосту обвалилась одна із секцій. У річку впали легковий і вантажний автомобілі. Постраждали пʼятеро людей, зокрема дві дитини.
- В «Укравтодорі» казали, що міст збудували в 1957 році й відтоді жодного разу не робили капітального ремонту. Від 2018 року міст був в аварійному стані, ним було заборонено їздити машинам вагою понад 7 тонн. Він обвалився під вантажівкою з піском вагою понад 45 тонн.