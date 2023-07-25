Нардепа від «Слуги народу» Юрія Арістова помітили у пʼятизірковому готелі на Мальдівах

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слідство.інфо

Заступника голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардепа від «Слуги народу» Юрія Арістова у середині липня бачили у пʼятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на приватному острові Ітхаафуші.

Про це повідомляє Слідство.Інфо із посиланням на джерела.

У цьому готелі одна ніч у номері на двох коштує від 100 тисяч гривень за віллу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком до 323 тисяч гривень за віллу з двома спальнями та басейном. Також там є пропозиція за понад мільйон гривень за одну ніч — у номері з трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу.

Працівники курорту підтвердили, що Юрій Арістов справді жив у них, але вже виїхав. У якому номері він відпочивав, невідомо.

«Слідство.Інфо» надіслало запит, але нардеп і його прессекретар не відповіли. Потім журналісти звʼязалися з дружиною Арістова Мариною. Вона сказала, що нардеп був у Вільнюсі, а також додала, що «у неї своє особисте життя, а у чоловіка — своє».

На своїй сторінці у Facebook Юрій Арістов 7 липня публікував знімки з Вільнюсу. Під світлинами він написав: «В оборонному комітеті Сейму обговорили постачання установок Nasams, які Литва придбала для української армії».

Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія пообіцяв ініціювати призупинення членства Арістова у фракції. Також він планує запросити всі документи по відрядженнях та перевірити всю інформацію. У разі підтвердження Арахамія вимагатиме виключити нардепа з комітету і відібрати у нього мандат.