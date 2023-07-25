Українські морські піхотинці збили російський Ка-52

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Бійці 38 бригади морської піхоти вранці 25 липня збили російський гелікоптер Ка-52.

Про це повідомило Командування ВМС ЗСУ.

Вертоліт знищили розрахунком переносного зенітно-ракетного комплексу.

За даними Генштабу, на 25 липня росія в боях проти України втратила вже 310 гелікоптерів.