Зі зйомок фільму «Бітлджус-2» Тіма Бертона викрали скульптуру
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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CNN
В американському штаті Вермонт невідомі викрали реквізит зі знімального майданчика стрічки Тіма Бертона «Бітлджус-2».
Про це пише CNN.
Поліція штату Вермонт 14 липня повідомила про зникнення «великого ліхтарного стовпа, увінчаного характерним гарбузовим декором». Зловмисник зняв ліхтарний стовп, завантажив його в кузов пікапа, накрив брезентом і втік на високій швидкості.
Через три дні зі знімального майданчика вкрали 150-фунтову художню скульптуру.
Новий фільм Тіма Бертона «Бітлджус-2» має вийти в прокат 6 вересня 2024 року, але дата релізу може змінитися, оскільки у Голлівуді тривають страйки. У сіквелі «Бітлджуса» гратиме зірка телесеріалу «Венздей» Дженна Ортега, а також Джастіно Теру, Моніка Белуччі та Віллем Дефо.