У Києві на блокпосту водій збив двох нацгвардійців. Один з них загинув
- Автор:
- Анна Холоднова
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Генеральна прокуратура України
У Києві на блокпосту водій збив двох військовослужбовців. Один з них загинув, другого відправили до лікарні.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Аварія 25 липня 2023 року близько 00:05 у Святошинському районі столиці.
За даними слідства, аварія сталася сьогодні близько 00:05 у Святошинському районі столиці. Водій рухався Берестейським проспектом під час комендантської години і наїхав на нацгвардійців на блокпості. Один військовий помер від отриманих травм. Іншого госпіталізували у важкому стані.
Водія затримали на місці в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу — ймовірно, його відправлять під варту.
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