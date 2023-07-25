СБУ повідомила про підозру в державній зраді екснардепу Євгену Мураєву
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
tov_sergeant / Wikipedia
Служба безпеки України повідомила про підозру в державній зраді екснардепу Євгену Мураєву, керівнику забороненої проросійської партії «Наші».
Загалом Мураєва звинувачують за двома статтями — держзрада (ч. 1 ст. 111 КК) та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності (ч. 1 ст. 161 КК). Тепер йому загрожує до 15 років увʼязнення.
За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал «Наш» для масового поширення кремлівської пропаганди. Тепер, повідомляє СБУ, це остаточно встановили незалежні експертизи. Наразі Мураєва розшукують.
- Телеканал Євгена Мураєва «Наш» з лютого 2022 року під санкціями РНБО. Восени 2022 року співробітники СБУ провели в нього серію обшуків за місцями проживання та в офісах. Тоді у нього знайшли готівку в російських рублях та зброю.
- Мураєв утік з України на початку повномасштабного вторгнення. У 2022 році журналісти писали, що він у Відні.