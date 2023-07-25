СБУ повідомила про підозру в державній зраді екснардепу Євгену Мураєву

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Служба безпеки України повідомила про підозру в державній зраді екснардепу Євгену Мураєву, керівнику забороненої проросійської партії «Наші».

Загалом Мураєва звинувачують за двома статтями — держзрада (ч. 1 ст. 111 КК) та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності (ч. 1 ст. 161 КК). Тепер йому загрожує до 15 років увʼязнення.

За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал «Наш» для масового поширення кремлівської пропаганди. Тепер, повідомляє СБУ, це остаточно встановили незалежні експертизи. Наразі Мураєва розшукують.