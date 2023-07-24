МАГАТЕ знайшло на Запорізькій атомній електростанцій протипіхотні міни
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Міжнародне агентство з атомної енергії знайшло на Запорізькій атомній електростанції протипіхотні міни.
Про це йдеться у звіті організації, який оприлюднили 24 липня.
Під час обходу 23 липня група МАГАТЕ побачила кілька мін, які розташовані в буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметром станції. Під час обходу команда нічого не помітила в межах внутрішнього периметра майданчика.
«Як я повідомляв раніше, МАГАТЕ було відомо про попередню установку мін за межами периметра майданчика, а також у певних місцях усередині. Наша команда обговорила цей конкретний висновок із ЗАЕС, і їм сказали, що це військове рішення, і вони [міни] перебувають у районі, контрольованому військовими. Але наявність таких вибухових речовин на майданчику не відповідає нормам безпеки МАГАТЕ та посібникам з ядерної безпеки і створює додатковий психологічний тиск на персонал станції», — сказав генеральний директор Рафаель Гроссі.
Українська військова розвідка повідомляла на початку липня, що росіяни використали протипіхотні міни, щоб замінувати територію й обʼєкти ЗАЕС.
- 4 липня Сили оборони офіційно повідомили про можливу підготовку найближчим часом провокації на території ЗАЕС. Росія планує звинуватити Україну в обстрілі станції. Того ж дня Зеленський заявив, що росія встановила на даху кількох енергоблоків Запорізької АЕС предмети, схожі на вибухівку.
- На тлі цього в Україні розгорнули штаби, до складу яких увійшли енергетики, рятувальники, поліція та медики.
- 7 липня очільник розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза теракту на ЗАЕС іде на спад, однак про повне усунення ризиків на атомній станції наразі не йдеться, оскільки її досі контролюють російські окупанти.