«Енергоатом»: На ЗАЕС четвертий блок перевели в стан «гарячого зупину» — це порушення закону
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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На Запорізькій атомній електростанції на вимогу російських окупантів енергоблок № 4 перевели в стан «гарячий зупин».
Про це «Енергоатом» повідомив 24 липня.
Там заявили, що такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація енергоблока № 4 ЗАЕС має здійснюватися винятково в стані «холодний зупин».
Відповідно до законів України всі енергоблоки Запорізької АЕС мають перебувати в холодному стані. «Холодний зупин» наразі є найбільш безпечним режимом їхньої експлуатації, особливо після втрати надійного джерела водопостачання для Запорізької АЕС — Каховського водосховища, через підрив Каховської ГЕС.
«Гарячий зупин» відрізняється від холодного тим, що додатково відбирається з гарячої зони — зовнішнього контуру — перегріта вода. Вона має температуру близько 280 °С. Її використовують у системах централізованого опалення взимку, а також у системах гарячого водопостачання самої станції та Енергодару впродовж усього року.
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