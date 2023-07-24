Іспанія відправила в Україну нову партію боєприпасів і танків Leopard
- Автор:
- Софія Телішевська
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Unsplash
Вранці 24 липня Іспанія відправила в Україну нову партію танків Leopard, швидких, броньованих авто, вантажівок і різні види боєприпасів.
Про це йдеться на сайті іспанського Міністерства оборони.
«Інші чотири Leopard 2A4, передані урядом Іспанії, вже вирушили із Сантандера до Польщі. Учора польовий шпиталь прибув до Польщі». — повідомили у відомстві.
Нині з порту Сантандер вийшло судно з військовими та гуманітарними вантажами. Очікують, що все буде доставлено ЗСУ на початку серпня.
Серед військової допомоги, як уточнили в Міністерстві, чотири танки, десять бронеавтомобілів ТОА М-113 (три з них для Держприкордонслужби), один багатоцільовий броньований автомобіль (для прикордонників), три цивільні автомобілі швидкої допомоги і один броньований автомобіль.
- На початку липня премʼєр Іспанії Педро Санчес, який перебував із візитом у Києві, оголосив про новий пакет допомоги Україні на €55 мільйонів.