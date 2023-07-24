КНДР уперше з початку пандемії дозволила іноземній делегації прибути до країни. Це китайці

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Reuters

Влада Північної Кореї вперше після пандемії коронавірусу запросила іноземну делегацію до своєї країни. Представники парламенту та уряду Китаю відвідають країну для участі в урочистостях до 70-ї річниці перемир’я в Корейській війні, передає Yonhap.

До 70-ї річниці підписання угоди про перемирʼя КНДР планує масштабні святкування, зокрема військовий парад.

Центральне інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що китайська делегація на чолі з членом Політбюро ЦК КП Китаю Лі Хунчжуном відвідає країну на запрошення Центрального комітету правлячої Робітничої партії КНДР та уряду.

Це перший відомий випадок, коли Північна Корея запрошує іноземних гостей, відколи країна у 2020 році закрила кордон через COVID-19.