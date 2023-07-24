Bloomberg: Якщо до України не повернуться 2,8 млн жінок-біженок, це коштуватиме 10% довоєнного ВВП

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Якщо до України не повернуться принаймні 2,8 млн жінок, які виїхали через війну, то це буде коштувати країні 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту. Це $20 мільярдів на рік за найгіршим сценарієм.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Це легко переважило б чотирирічний пакет допомоги Україні, запропонований Європейським Союзом, вартістю €12,5 млрд щороку», — йдеться в публікації.

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Уряд країни має амбітні плани повоєнного відновлення, які подвоїть розмір економіки до 2032 року, але Міністерство економіки каже, що Україні не вистачає 4,5 мільйона робітників і підприємців, необхідних для досягнення цієї мети. План спрямований на те, щоб заповнити прогалину за допомогою сушіші біженців, що вертаються (60% з яких мають вчені ступеня) та іноземних талантів.

З цією метою уряд працює над стимулами для повернення жінок на ринок праці, включаючи новий закон про працю, спроби скоротити гендерний розрив в оплаті праці та гранти, щоб допомогти подружжю тих, де чоловік військовий, розпочати свій бізнес.

У сукупності українські біженці та внутрішньо переміщені особи (ВПО) становлять майже третину від 37,3 млн населення, яке проживало до війни. За підрахунками Bloomberg, аналогічний результат для України, за якого повертається половина всіх біженців, коштуватиме економіці $10 мільярдів доларів на рік. Це 5% ВВП з урахуванням того, що деякі чоловіки та сімʼї переїдуть до жінок, які вирішили залишитися за кордоном.