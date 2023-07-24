У затонулому римському кораблі знайшли скляний посуд в «ідеальному стані». Йому близько двох тисяч років

Новини

З уламків 2000-річного римського корабля, який лежав на глибині 350 метрів, дістали скляний посуд в ідеальному стані.

Про це пише NewsWeek.

Корабельна аварія Capo Corso 2 сталася ​​в районі між французьким півостровом Кап Корс та італійським островом Капрая. На кораблі археологи знайшли вантаж, який майже повністю складався зі скла і, ймовірно, плив з Лівану або Сирії.

Археологи підняли на поверхню скляні пляшки, тарілки, кубки, миски, амфори. Вважається, що вони датуються кінцем I століття нашої ери.

Нові знахідки допоможуть дослідникам зʼясувати більше деталей про тогочасну торгівлю в Середземноморʼї.