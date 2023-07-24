У Вʼєтнамі знайшли залишки карі віком 2 тисячі років

Новини

Unsplash

Дослідники виявили мікроскопічні залишки спецій, що збереглися на камʼяних інструментах, що їх археологи виявили під час розкопок древнього міста Окео у Вʼєтнамі.

Про це пише The Guardian.

Науковці ідентифікували сліди рису, куркуми, імбиру, кориці, мускатного горіха і гвоздики. Імовірно, все це використовували для приготування карі.

«Усі ці спеції потрапили до Вʼєтнаму 2000 років тому і використовувалися для створення чудових страв, які, мабуть, подобалися людям того часу», — розповіли дослідники з Австралійського національного університету.

За їхніми словами, мускатний горіх, який провів під землею два тисячоліття, зберіг свій аромат.

Археологічні дані свідчать, що карі винайшли в Індії більш як 4 тисячі років тому. Нове дослідження свідчить, що рецепти карі потрапили до Південно-Східної Азії завдяки мігрантам і торговцям, які мандрували через Індійський океан.