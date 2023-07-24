Хакери атакували уряд Норвегії — постраждали 12 міністерств
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- Анна Холоднова
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Pixabay
Дванадцять міністерств уряду Норвегії постраждали від кібератаки.
Про це пише Reuters.
«Ми виявили слабку ділянку в платформі одного з наших постачальників. Зараз цю слабку ділянку усунено», — сказав голова урядового агентства Ерік Хоуп.
За його словами, атаку виявили 12 липня через незвичайний трафік на платформі постачальника. Хоуп відмовився надавати подробиці. Наразі правоохоронці розслідують інцидент.
В уряді сказали, що поки не можуть сказати, хто стоїть за кібератакою, й оцінити наслідки. Однак уже відомо, що Офіс премʼєр-міністра, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони та Міністерство юстиції не постраждали, оскільки вони використовують іншу ІТ-платформу.
- Від 2019 до 2021 року в Норвегії втричі зросла кількість кібератак, але кількість серйозних інцидентів у 2022 році залишилася на тому ж рівні, що й у 2021-му.
- У червні 2022 року державний сектор Норвегії зазнав DDoS-атаки. У ній звинуватили проросійських хакерів.