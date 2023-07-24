Нардепу від ОПзЖ Пономарьову повідомили про підозру в держзраді
- Автор:
- Ліза Бровко
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СХЕМИ / Радіо свобода
Народному депутату від забороненої в Україні партії ОПзЖ Олександру Пономарьову повідомили про підозру в державній зраді. Йому закидають добровільну співпрацю з окупантами на окупованій території Запорізької області.
Про це пише пресслужба СБУ.
За даними слідства, Пономарьов перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих «філіях» російських банків. Його заводи постачали паливно-мастильні матеріали для окупантів і надавали їм техніку, щоб ті облаштували фортифікаційні споруди.
Пізніше нардеп виїхав до Києва і продовжив звідти координувати підприємства, які допомагають росіянам у війні проти України.
Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності Пономарьова на користь рф. Фігуранту обирають запобіжний захід.
За ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) Олександру Пономарьову загрожує до 15 років увʼязнення.
- Наприкінці травня суд арештував активи ексдепутата ОПзЖ Едуарда Репілевського на 500 мільйонів гривень. Він був окупаційним «міністром» на Херсонщині.