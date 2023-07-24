Нардепу від ОПзЖ Пономарьову повідомили про підозру в держзраді

Новини

СХЕМИ / Радіо свобода

Народному депутату від забороненої в Україні партії ОПзЖ Олександру Пономарьову повідомили про підозру в державній зраді. Йому закидають добровільну співпрацю з окупантами на окупованій території Запорізької області.

Про це пише пресслужба СБУ.

За даними слідства, Пономарьов перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих «філіях» російських банків. Його заводи постачали паливно-мастильні матеріали для окупантів і надавали їм техніку, щоб ті облаштували фортифікаційні споруди.

Пізніше нардеп виїхав до Києва і продовжив звідти координувати підприємства, які допомагають росіянам у війні проти України.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності Пономарьова на користь рф. Фігуранту обирають запобіжний захід.

За ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) Олександру Пономарьову загрожує до 15 років увʼязнення.