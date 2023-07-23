Зʼявився супутниковий знімок аеродрому в Криму. Його напередодні атакували

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Twitter / @hwtnv

У Криму в селі Жовтневе 22 липня пролунали вибухи. Місцеві писали, що було влучання в нафтобазу й аеродром, а окупаційний «голова» Криму Аксьонов казав про атаку безпілотників.

Пізніше OSINT-аналітик Hidenori Watanave опублікував супутникові знімки з наслідками удару по військових обʼєктах окупантів у Жовтневому в Криму. Видання Defence Express зазначає, що на фото видно сліди від вторинної детонації та розльоту боєприпасів.

Twitter / @hwtnv

Коли в селі лунали вибухи, місцевий мешканець повідомив «Cуспiльному», що пожежа сталася біля станції «Елеваторна», біля якої розташований покинутий радянський аеродром. Кримський партизанський рух уточнив, що там перебувала російська військова техніка.