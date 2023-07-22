Ryanair розглядає варіант відновлення польотів в Україну до кінця 2023 року, але є умови
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Flickr / opennewsturismo
Ірландський лоукост Ryanair розглядає варіант відновлення польотів в Україну до кінця 2023 року за умови, якщо українська сторона зможе захистити літаки й переконати в цьому Європейську агенцію авіаційної безпеки (EASA) та страхові компанії.
Про це в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна розповів виконавчий директор Ryanair Майкл ОʼЛірі.
«Розглядаємо два плани: один — коли війна закінчиться і все відкриється за один чи два дні. І другий, найбільш імовірний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів уже наприкінці цього року», — сказав ОʼЛірі.
За його словами, Мінвідновлення України працює над тим, щоб наприкінці поточного року відновити деякі рейси до Києва та Львова.
О’Лірі вірить в успіх переговорів України з EASA. Як приклад він навів досвід Ізраїлю, де авіація продовжує літати в Тель-Авів, який розташований за 10 хвилин їзди від Західного берега Йордану, звідки запускають ракети.
- Ryanair планує активне повернення в Україну в перші 8 тижнів після закінчення війни. У планах — 75 авіамаршрутів з Європи до України, інвестиції у $3 мільярди, до 30 нових Boeing 737 MAX в аеропортах Києва, Львова та Одеси, щоденні рейси між цими аеропортами та до 600 рейсів на тиждень загалом. Лоукост хоче очолити відновлення українського ринку авіаперевезень.