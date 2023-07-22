Греція почала будувати 35-кілометровий паркан на кордоні з Туреччиною

Новини

AP

Греція почала будувати додатковий прикордонний паркан на кордоні з Туреччиною вздовж річки Марица.

Про це повідомляє газета Daily Sabah.

Раніше Греція звела дві сталеві огорожі на кордоні з Туреччиною, довжина яких становить 12,5 і 26,5 км. Додатковий паркан завдовжки 35 км і заввишки 5 метрів побудують між містами Дідімотейхо і Суфлі.

Цей паркан будують, щоб не допустити мігрантів до Європейського Союзу через Туреччину. Вартість проєкту становить понад €100 мільйонів.