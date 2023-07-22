Греція почала будувати 35-кілометровий паркан на кордоні з Туреччиною
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
AP
Греція почала будувати додатковий прикордонний паркан на кордоні з Туреччиною вздовж річки Марица.
Про це повідомляє газета Daily Sabah.
Раніше Греція звела дві сталеві огорожі на кордоні з Туреччиною, довжина яких становить 12,5 і 26,5 км. Додатковий паркан завдовжки 35 км і заввишки 5 метрів побудують між містами Дідімотейхо і Суфлі.
Цей паркан будують, щоб не допустити мігрантів до Європейського Союзу через Туреччину. Вартість проєкту становить понад €100 мільйонів.
- Польща завершила будівництво електронного барʼєра на кордоні з Білоруссю. Електронна система діє вздовж усього кордону — на 206 кілометрах території. Уже рік там є також фізичний паркан.