Парламент Болгарії відібрав у російського «Лукойлу» контроль над нафтовим терміналом на березі Чорного моря

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Христо Владєв / AOP

Парламент Болгарії вирішив відібрати у російської компанії «Лукойл» право ведення бізнесу на нафтовому терміналі Росенець, розташованому на березі Чорного моря. «Лукойл» відповідає за його діяльність з 2011 року.

Про це пише Reuters.

За це рішення проголосували 144 депутати з 240.

Термінал обслуговує єдиний у Болгарії нафтопереробний завод Neftochim Burgas, який також належить «Лукойлу». НПЗ заявив про намір звернутися до суду про внесення змін до рішення парламенту щодо нафтового терміналу.

Проросійський президент Болгарії Румен Радев розкритикував і цей крок.

У болгарському парламенті заявляють, що рішення відповідає санкціям, які Захід наклав на росію. Крім того, депутати сподіваються, що це рішення дозволить Болгарії приєднатися до Шенгенської зони ЄС.