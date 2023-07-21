Соцмережа Threads втратила 70% щоденного трафіку за два тижні

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Paul Hanna/Bloomberg

Кількість щоденних користувачів соцмережі Threads від компанії Meta зменшилася на 70% порівняно з піком, який зафіксували 7 липня.

Про це пише Wall Street Journal.

За даними SimilarWeb, кількість щоденних активних користувачів нової платформи Марка Цукерберга впала з 49 мільйонів до 23,6 мільйона лише за тиждень.

Навіть люди, які активно використовують Threads, стали витрачати менше часу на платформу. Дані Sensor Tower показують, що середній час, витрачений у соцмережі, скоротився з 19 до чотирьох хвилин на iOS і з 21 до пʼяти хвилин — на Android. (Наразі Threads орієнтована на мобільні пристрої і не має програми для компʼютерів.)

Кількість користувачів Twitter залишається на рівні 200 мільйонів.

Meta та її засновник не відреагували на нові цифри від Sensor Tower, але в понеділок Марк Цукерберг заявив, що це було очікувано. Він вважає, що кількість користувачів стабілізується найближчими місяцями.

«Ранні темпи зростання були завищеними, але що важливіше, десятки мільйонів людей тепер повертаються щодня. Це значно випереджає наші очікування. Решту року ми зосередимося на вдосконаленні основ і утриманні [показників]. Потрібен час, щоб стабілізуватися, але щойно ми досягнемо цього, то зосередимося на розвитку спільноти. Ми запускали [платформи] багато разів (FB, IG, Stories, Reels тощо), і я впевнений, що Threads також на хорошому шляху», — сказав він.

У стрічці Threads 20 липня опублікували відео генерального директора Instagram Адама Моссері з переліком нових функцій, які програма планує запустити найближчим часом. Там йдеться про редагування публікацій, підписку на стрічку, пошук публікацій і хештеги, а також вебверсію.