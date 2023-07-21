Парламент Болгарії вирішив передати Україні БТР
- Автор:
- Анна Холоднова
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БГНЕС
Парламент Болгарії вирішив надати Україні бронетранспортери.
Про це повідомляє місцеве видання БГНЕС.
За це рішення проголосували 148 депутатів. Парламентарі запропонували передати Україні БТР не зі складів армії, а із запасів МВС. Експерти дійшли висновку, що передача техніки не зашкодить спроможності Збройних сил Болгарії.
- 14 липня Болгарія приєдналася до спільної закупівлі боєприпасів для України в межах проєкту Європейського оборонного агентства, в якому беруть участь 24 країни-члени ЄС і Норвегія.