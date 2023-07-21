Уряд дозволив масове виробництво боєприпасів для БпЛА в Україні

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Уряд схвалив дворічний експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів для БпЛА. Постанова скасовує низку бюрократичних процесів і дозволяє приватним компаніям в Україні легально виробляти боєприпаси для дронів. Раніше, щоб допустити боєприпаси до експлуатації, необхідно було витратити близько року, що утруднювало появу нових виробників на ринку.

За даними Міноборони, у період від 22 лютого 2022 року прийнято на озброєння і в експлуатацію 28 моделей БпЛА різних типів українського виробництва. Зокрема, 9 моделей дронів-камікадзе, серед яких три літакового типу, а також 6 моделей FPV-дронів.

Віцепремʼєр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, каже, що «наразі українські воїни часто використовують саморобні конструкції, щоб обладнати дрони гранатами, мінами та іншими неспеціалізованими боєприпасами, але це не завжди надійно й ефективно».

«Тепер ситуація зміниться. Уряд ухвалив фундаментальну постанову, яка на державному рівні визначає порядок виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до БпЛА. Приватні компанії зможуть легально виробляти боєприпаси для дронів. А українські воїни отримуватимуть якісні та інноваційні рішення. Це великі можливості для розробки й масштабування технологічних продуктів», — зазначив міністр.

Постанова визначає порядок отримання статусу виробника боєприпасів для дронів і встановлює чіткі вимоги до компаній-виробників.