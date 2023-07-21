Німеччина передала Україні перші 10 танків Leopard 1А5
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Німеччина передала Україні перші 10 танків Leopard 1А5. Загалом Україна очікує від німецької сторони понад 100 танків Leopard 1.
Про це свідчать дані Міністерства оборони Німеччини.
Також у новому пакеті:
- 20 кулеметів MG3 для танків і бронетехніки;
- 1 035 снарядів калібру 155 мм і димові боєприпаси цього ж калібру;
- мостова система;
- 12 причепів;
- 10 радарів;
- 16 вантажівок Zetros;
- 100 тисяч аптечок.
Напередодні на саміті НАТО у Вільнюсі Німеччина оголосила, що передасть Україні дві установки Patriot, 40 машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1A5, пʼять ремонтних машин Bergepanzer 2 і 20 тисяч артилерійських боєприпасів.