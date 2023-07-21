У Фінляндії затримали чоловіків, які планували теракт зі зброєю, надрукованою на 3D-принтері
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У Фінляндії поліція запобігла терористичному акту чотирьох чоловіків, котрі збирались використати зброю, яку вони надрукували на 3D-принтері.
Про це повідомляє фінське видання Yle.
Теракт хотіли здійснити на підґрунті расової ненависті. Чоловіки планували атаки також на різні частини інфраструктури, зокрема на електромережу та залізницю.
Поліція під час обшуків вилучила чотири надруковані на 3D-принтері кулемети FGC-9, безліч роздрукованих частин зброї та 1 500 набоїв до неї, а також гвинтівку, саморобний пістолет, перероблений на вогнепальну зброю газовий пістолет і кілька 3D-принтерів. Поліція повідомляє, що чоловіки сформували радикальну групу та спеціально навчилися технології виготовлення зброї на 3D-принтері.
Підозрювані — четверо чоловіків. Один з них минулого літа намагався зірвати захід для дітей, який організував трансвестит, інший мав судимість за керування пʼяним, третій — відомий неонацист з міста Оулу, а четвертий — «видна постать у вкрай правих і неонацистських колах».
У 2020 році незалежна група збройових майстрів Deterrence Dispensed опублікувала відеоролик і дані для виробництва самозарядної гвинтівки FGC-9 на 3D-принтері.
- Організація Deterrence Dispensed зʼявилась ще у 2012 році. Найбільше організація прославилася після розробки Liberator — першої у світі зброї, повністю надрукованої на 3D-принтері. Тоді США вимагали видалити інструкцію з інтернету, посилаючись на порушення міжнародної торгівлі зброєю, але відтоді популярність 3D-зброї тільки зростала. Засновник групи Deterrence Dispensed JStark помер у 2021 році — через кілька днів після обшуку поліції у нього зупинилось серце.
- Виробники 3D-зброї вважають, що в такий спосіб сприяють демократизації технології виробництва і матеріалізують свободу. Поширення інструкцій на виробництво вони називають свободою слова, яку захищає закон. З іншого боку, надруковану зброю легко отримати та складно відстежувати, тому прихильники суворих правил регулювання зброї розглядають таке 3D-зброярство як потенційно небезпечне.