У Фінляндії затримали чоловіків, які планували теракт зі зброєю, надрукованою на 3D-принтері

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У Фінляндії поліція запобігла терористичному акту чотирьох чоловіків, котрі збирались використати зброю, яку вони надрукували на 3D-принтері.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Теракт хотіли здійснити на підґрунті расової ненависті. Чоловіки планували атаки також на різні частини інфраструктури, зокрема на електромережу та залізницю.

Поліція під час обшуків вилучила чотири надруковані на 3D-принтері кулемети FGC-9, безліч роздрукованих частин зброї та 1 500 набоїв до неї, а також гвинтівку, саморобний пістолет, перероблений на вогнепальну зброю газовий пістолет і кілька 3D-принтерів. Поліція повідомляє, що чоловіки сформували радикальну групу та спеціально навчилися технології виготовлення зброї на 3D-принтері.

Підозрювані — четверо чоловіків. Один з них минулого літа намагався зірвати захід для дітей, який організував трансвестит, інший мав судимість за керування пʼяним, третій — відомий неонацист з міста Оулу, а четвертий — «видна постать у вкрай правих і неонацистських колах».

У 2020 році незалежна група збройових майстрів Deterrence Dispensed опублікувала відеоролик і дані для виробництва самозарядної гвинтівки FGC-9 на 3D-принтері.