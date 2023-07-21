Звіт Пентагону: В Україні розкрадали частину озброєння, наданого Заходом

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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

У звіті генерального інспектора Міністерства оборони США йдеться, що частину зброї та обладнання, наданих Заходом Україні, минулого року розкрадали злочинці. Українські спецслужби викривали змови.

Про це пише CNN.

Торік здатність Пентагону відстежувати та контролювати все американське обладнання, яке надходить в Україну, зіткнулася з проблемами через обмежену присутність США у країні. Відновити інспекції вдалося лише наприкінці жовтня 2022 року. Міноборони США також надало українцям системи відстеження, включно зі сканерами та програмним забезпеченням.

Управління оборонного співробітництва також звернулося до українського уряду з проханням надати звіти про витрати, втрати та пошкодження обладнання, наданого США, і вони «доклали зусиль для запобігання незаконному розповсюдженню оборонних матеріалів», ідеться у звіті.

Однак у червні червня 2022 року організована злочинна група під керівництвом невідомого російського чиновника приєдналася до добровольчого батальйону за підробленими документами та викрала зброю, зокрема гранатомет, кулемет і понад 1 000 набоїв. Злочинців викрила розвідка.

Того ж місяця спецслужби України розкрили змову торговців зброєю, які вкрали зброю на передовій на півдні України, а також змову злочинців, які видавали себе за працівників гуманітарних організацій і викрали бронежилетів на $17 тисяч.

А в серпні 2022 року українські спецслужби викрили групу бійців добровольчого батальйону, які викрали 60 гвинтівок і майже 1 000 набоїв та зберігали їх на складі — «ймовірно, для продажу на чорному ринку».