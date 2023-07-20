Зеленський просить премʼєра розглянути заміну міністра культури Олександра Ткаченка
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Струмковський Володимир / УНІАН
Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що попросив премʼєр-міністра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.
«Бюджетні видатки. У час такої війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону. Очевидна річ. А кожен проєкт, який може бути реалізований коштом позабюджетних ресурсів, має бути реалізований коштом саме позабюджетних ресурсів. Це стосується різних сфер, зокрема галузі культури. Музеї, культурні центри, символи, серіали — усе це важливо, але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти. Не державні. Отже, я запропонував голові уряду два кроки. Перший — знайти позабюджетні кошти на проєкти, які зараз справді потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. А друге: попросив премʼєр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України», — заявив президент.
- Зі слів Зеленського про музеї та серіали можна зробити висновок, що президент відреагував на обурення суспільства через ідею зараз міняти на щиті Батьківщини-Матері герб СРСР на герб України та інформацію про те, що держава виділить 33,6 млн грн на серіал під робочою назвою «Смт Інгулець».
- 20 липня у коментарі «Радіо Свобода» Ткаченко підтримав виділення мільйонів з держбюджету на кіно і серіали, такі як «Санаторій «Незабудка» і «Смт Інгулець». За його словами, держава може витратити на кіно близько 400 млн грн.