НБУ виводить з ринку Сенс Банк, який належить підсанкційним російським олігархам. Його хочуть націоналізувати

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Національний банк України вивів з ринку Сенс Банк (раніше — Альфа Банк Україна), власниками частки якого є підсанкційні російські олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен і Андрій Косогов.

Нацбанк звернувся до Кабінету міністрів з проханням націоналізувати фінустанову, яка має по Україні близько 130 відділень і обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тисяч юридичних осіб та 82 тисячі ФОПів.

На підставі рішення правління НБУ Фонд гарантування вкладів фізосіб з 21 липня запроваджує тимчасову адміністрацію. В цей же день уряд має ухвалити рішення про купівлю банку. Далі за поданням Мінфіну та за погодженням з НБУ Кабмін має обрати новий топменеджмент Сенс Банку.

Під час дії тимчасової адміністрації сервіси для фізосіб працюватимуть у звичайному режимі, без додаткових обмежень. Також без обмежень прийматимуться платежі юридичних осіб.

У НБУ нагадали, що власниками прямої істотної участі в банку є ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), власниками опосередкованої істотної участі — громадяни росії Фрідман, Авен і Косогов. Вони у 2022 році потрапили спочатку до міжнародних, а згодом і до українських санкційних списків.

У Нацбанку додали, що санкції проти власників істотної участі несуть репутаційні ризики для банку. Вони призвели до погіршення окремих показників банку — погіршення платіжної дисципліни позичальників вплинуло на регулятивний капітал, який за період із 1 березня 2022 року до 1 липня 2023 року зменшився на 50%.