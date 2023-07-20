Післявоєнний план. Ryanair планує відкрити 75 авіамаршрутів до України і розмістити до 30 нових Boeing 737 MAX

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Ірландський лоукост Ryanair після закінчення війни планує запустити 75 авіамаршрутів з Європи до України, інвестувати понад $3 млрд, очоливши відновлення українського ринку авіаперевезень, а також розмістити в аеропортах Києва, Львова та Одеси до 30 нових Boeing 737 MAX.

Як повідомляють пресслужба аеропорту «Бориспіль» та Інтерфакс-Україна, ці плани були озвучені за підсумками візиту до Києва виконавчого директора Ryanair Майкла О’Лірі.

Ryanair планує активне повернення в Україну за низькими тарифами протягом восьми тижнів після відкриття повітряного простору, зʼєднавши основні аеропорти України з більш ніж 20 столицями ЄС. Авіакомпанія готова до 600 рейсів на тиждень. У перші 12 місяців після початку роботи авіакомпанія планує вийти на понад 5 млн пасажирів і наростити цю кількість до 10 млн протягом пʼяти років.

На додаток, Ryanair планує відкрити щоденні рейси між Києвом, Львовом та Одесою, щойно аеропорти будуть готові до цього.

Віцепремʼєр-міністр з питань відновлення Олександр Кубраков заявив, що вже зараз йде робота над рішеннями та інвестиційними планами, які дозволять швидко запустити літаки.