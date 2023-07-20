ЦНС: Росіяни звезли на Запорізьку АЕС працівників із шести російських станцій

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Росіяни звезли на Запорізьку АЕС працівників із шести російських атомних станцій, повідомляє Центр національного спротиву.

Це можуть бути фахівці з Балаковської, Калінінської, Курської, Нововоронезької, Ростовської та Смоленської АЕС. Усе через те, що українські фахівці не йдуть на співпрацю з окупантами.

Про опір персоналу повідомляв і «Енергоатом». Там казали, що український персонал відмовляється виконувати злочинний наказ російського керівництва станції із запуску блоку № 4.

Призначений окупаційною владою «генеральний директор» Запорізької АЕС Юрій Чернічук вмовляє атомників це зробити, оскільки оперативний персонал, який завезли з рф, є абсолютно некомпетентним та не має відповідного досвіду, кажуть у відомстві.