Україна отримає $1,5 млрд позики від Світового банку під гарантії Японії

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Reuters

Україна отримає $1,5 млрд позики від Світового банку під гарантії уряду Японії.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Відповідну угоду підписали Світовий банк і Міністерство фінансів. Кошти підуть на зміцнення соціального захисту, надання допомоги людям під час війни та для відновлення економіки.

Він додав, що загалом група Світового банку спільно з партнерами вже мобілізували для допомоги Україні $34 млрд. З них понад $22 млрд надійшли до бюджету.