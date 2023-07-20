У хмельницькому храмі у митрополита УПЦ МП знайшли 1,8 млн грн готівкою. Це сталося під час опису майна — собор перейшов до ПЦУ

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У Хмельницькому під час опису майна на території Свято-Покровського собору (вул. Володимирська) у митрополита УПЦ МП Антонія (Фіалко) знайшли 1,8 млн грн готівкою. Він намагався винести гроші в пакеті.

Про це повідомляє місцеве видання Vsim.

До собору сьогодні приходила ревізійна комісія. Це вже четверта спроба описати майно після того, як громада перейшла до Православної церкви України.

Під час цього процесу був присутній митрополит Антоній. Голова ревізійної комісії Ярослав Каюк стверджує, що у якийсь момент Антонія помітили з великим пакетом, коли він намагався вийти з приміщення складу. Його зупинили, а в пакеті знайшли гроші.

Засумнівавшись у походженні цих грошей, члени комісії викликали поліцію. Зі слів адвоката Антонія, ці гроші були задекларовані. Однак Каюк це заперечив. Він додав, що попередньо ні про які гроші представники УПЦ не казали. Хмельницький блогер Андрій Попик показав відео з Антонієм, який каже, що це його особисті кошти. Їх походження вже перевіряють.