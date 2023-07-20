СБУ повідомила про підозру двом російським генералам, які командували розгоном мирних протестів у Херсоні
- Автор:
- Анна Холоднова
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СБУ
Служба безпеки встановила особи ще 14 російських воєнних злочинців, які причетні до масових репресій проти цивільних під час окупації Херсону.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Серед них — командир 50 окремої бригади оперативного призначення Росгвардії генерал-майор Михайло Калупін, який навесні 2022 року командував придушенням мирних акцій протесту в Херсоні. Тоді росіяни застосували проти демонстрантів світлошумові гранати та сльозогінний газ. Також окупанти били українців гумовими кийками, а деякі протестувальники отримали вогнепальні поранення.
Крім того, під час мирного протесту росіяни викрадали його учасників і відвозили їх до російських катівень, облаштованих у захоплених будівлях міста. Таким чином увʼязнили щонайменше 11 людей.
Злочинний наказ розігнати мітинги Калупін віддав іншому російському генералу — Дмитру Пєшакову, який на той час обіймав посаду командира посиленої тактичної групи 606-го центру спеціального призначення Північно-кавказького округу військ Росгвардії.
У каральних заходах також брали участь:
- полковник Олександр Науменко — заступник начальника управління федеральної служби військ Росгвардії по Ростовській області;
- полковник Григорій Зан — начальник штабу 50 окремої бригади оперативного призначення Росгвардії;
- підполковник Дмитро Гапонов — начальник оперативного відділення — заступник начальника штабу 50 окремої бригади оперативного призначення Росгвардії.
А також рядовий особовий склад:
- Даниленко Едуард Костянтинович;
- Джиганов Рінат Мовлітбердийович;
- Дуйсенгалієв Мірхан Нуржанович;
- Куулар Найдан Георгійович;
- Масол Владислав Ігорович;
- Мірзалієв Аділ Фазилович;
- Совбанов Салман Кульмурзайович;
- Туришев Сергій Михайлович;
- Унегов Олександр Миколайович.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили 14 фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, вчинені групою осіб).
- У травні Служба безпеки України повідомила про підозру російському віцеадміралу Віктору Соколову. Від 10 серпня 2022 року він особисто віддавав накази випускати крилаті ракети 3М14 «Калібр» по енергетичній інфраструктурі України.