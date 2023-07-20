СБУ повідомила про підозру двом російським генералам, які командували розгоном мирних протестів у Херсоні

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СБУ

Служба безпеки встановила особи ще 14 російських воєнних злочинців, які причетні до масових репресій проти цивільних під час окупації Херсону.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Серед них — командир 50 окремої бригади оперативного призначення Росгвардії генерал-майор Михайло Калупін, який навесні 2022 року командував придушенням мирних акцій протесту в Херсоні. Тоді росіяни застосували проти демонстрантів світлошумові гранати та сльозогінний газ. Також окупанти били українців гумовими кийками, а деякі протестувальники отримали вогнепальні поранення.

Крім того, під час мирного протесту росіяни викрадали його учасників і відвозили їх до російських катівень, облаштованих у захоплених будівлях міста. Таким чином увʼязнили щонайменше 11 людей.

СБУ

Злочинний наказ розігнати мітинги Калупін віддав іншому російському генералу — Дмитру Пєшакову, який на той час обіймав посаду командира посиленої тактичної групи 606-го центру спеціального призначення Північно-кавказького округу військ Росгвардії.

У каральних заходах також брали участь:

полковник Олександр Науменко — заступник начальника управління федеральної служби військ Росгвардії по Ростовській області;

полковник Григорій Зан — начальник штабу 50 окремої бригади оперативного призначення Росгвардії;

підполковник Дмитро Гапонов — начальник оперативного відділення — заступник начальника штабу 50 окремої бригади оперативного призначення Росгвардії.

А також рядовий особовий склад:

Даниленко Едуард Костянтинович;

Джиганов Рінат Мовлітбердийович;

Дуйсенгалієв Мірхан Нуржанович;

Куулар Найдан Георгійович;

Масол Владислав Ігорович;

Мірзалієв Аділ Фазилович;

Совбанов Салман Кульмурзайович;

Туришев Сергій Михайлович;

Унегов Олександр Миколайович.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили 14 фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, вчинені групою осіб).