Уночі росіяни випустили по Україні 38 боєприпасів, сили ППО збили 18
- Автор:
- Анна Холоднова
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Уночі 20 липня окупанти випустили по Україні 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет і 19 дронів-камікадзе.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Україну атакували:
- 7 крилатих «Онікс», випущених із берегового ракетного комплексу «Бастіон» (з Криму);
- 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 — пуски здійснювалися з восьми літаків Ту-22МЗ (з акваторії Чорного моря);
- 3 крилаті ракети морського базування «Калібр», випущені, імовірно, з підводного човна (з акваторії Чорного моря);
- 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (з Криму);
- 19 ударних дронів типу Shahed-136/131 з двох напрямків — південного (Чауда, Крим) і північно-східного (Курськ).
Сили ППО знищили 18 повітряних цілей:
- 2 крилаті ракети морського базування «Калібр»;
- 3 крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К»;
- 13 ударних дронів Shahed-136/131.
Зокрема, окупанти атакували центр Миколаєва. Через атаку загорілися житловий триповерховий будинок і гараж. Постраждали 18 людей.
За даними речниці ОК «Південь» Наталі Гуменюк, в Одесі під час нічної атаки четверо людей отримали поранення.