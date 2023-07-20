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Уночі росіяни випустили по Україні 38 боєприпасів, сили ППО збили 18

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Уночі 20 липня окупанти випустили по Україні 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет і 19 дронів-камікадзе.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Україну атакували:

Сили ППО знищили 18 повітряних цілей:

Зокрема, окупанти атакували центр Миколаєва. Через атаку загорілися житловий триповерховий будинок і гараж. Постраждали 18 людей.

За даними речниці ОК «Південь» Наталі Гуменюк, в Одесі під час нічної атаки четверо людей отримали поранення.