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США оголосили про надання Україні військової допомоги на $1,3 млрд

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Alex Wong / Staff

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $1,3 мільярда. Про це Міністерство оборони оголосило 19 липня.

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