США оголосили про надання Україні військової допомоги на $1,3 млрд
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Alex Wong / Staff
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $1,3 мільярда. Про це Міністерство оборони оголосило 19 липня.
У списку:
- чотири зенітно-ракетні системи NASAMS і боєприпаси до них;
- артилерійські снаряди калібру 152 мм;
- обладнання для розмінування;
- ракети TOW;
- дрони Phoenix Ghost і Switchblade;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- засоби виявлення БпЛА та радіоелектронної боротьби;
- 150 бензовозів;
- 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
- 50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;
- обладнання для безпеки портів і гаваней;
- тактичні захищені системи звʼязку;
- навчання, технічне обслуговування та підтримка українських армійців.