Україна створює тимчасовий маршрут експорту зерна. Росія заявила, що вважатиме судна, що прямують до України, «перевізниками військових вантажів»

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Україна планує тимчасовий маршрут для підтримки поставок зерна Чорним морем після того, як росія вийшла із «зернової угоди».

Про це пише Reuters.

У листі від 18 липня, надісланому Агентству судноплавства ООН, Україна заявила, що «вирішила встановити на тимчасовій основі рекомендований морський маршрут».

Він вестиме до територіальних вод і виключної морської економічної зони Румунії.

«Його мета — сприяти розблокуванню міжнародного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря», — написав у листі виконувач обовʼязків міністра інфраструктури України Василь Шкураков.

За даними The Guardian, Організація Обʼєднаних Націй заявила, що існує «кілька ідей», які допоможуть доставити українське зерно та російське зерно й добрива на світові ринки.

Міністерство оборони росії 19 липня заявило, що від 20 липня усі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, будуть розглядатися як «потенційні перевізники вантажів військового призначення».

Також там зазначили, що росія вважатиме всі країни, під чиїми прапорами будуть ходити кораблі у цьому регіоні, «втягнутими в український конфлікт на стороні київського режиму».