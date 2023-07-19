Понад 8 тисяч письменників вимагають не використовувати їхні книги для навчання штучного інтелекту
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Unsplash
Понад 8 500 авторів звернулися до розробників штучного інтелекту із проханням не використовувати їхні роботи для навчання нейромереж без дозволу, згадки та компенсації.
Про це пише Tech Crunch.
«Ці технології імітують і повторюють нашу мову, історії, стиль та ідеї. Мільйони захищених авторським правом книг, статей, есе і поезій забезпечують «їжу» для систем штучного інтелекту, нескінченні страви, за які не було рахунків», — йдеться у відкритому листі.
У листі письменники просять компанії-розробники отримати дозвіл на використання захищеного авторським правом матеріалу в розробці та навчанні ШІ та справедливо винароджувати авторів.
Також у листі згадують, що за останнє десятиліття доходи письменників скоротилися на 40% — цьому сприяє, зокрема, розвиток нейромереж.
- Наприкінці березня Ілон Маск і група експертів зі штучного інтелекту і керівників галузі закликали до шестимісячної паузи в розробці систем, більш потужних за GPT-4 від OpenAI. Вони опублікували відкритого листа, у якому назвали потенційні ризики для суспільства і людства.
- У США суд оштрафував юристів через використання фейкової інформації, яку згенерував ChatGPT.
- Також у Штатах під час «гіпотетичного експерименту» дрон зі штучним інтелектом міг вбити свого оператора, тому що той заважав йому виконати поставлену задачу.