Понад 8 тисяч письменників вимагають не використовувати їхні книги для навчання штучного інтелекту

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Понад 8 500 авторів звернулися до розробників штучного інтелекту із проханням не використовувати їхні роботи для навчання нейромереж без дозволу, згадки та компенсації.

Про це пише Tech Crunch.

«Ці технології імітують і повторюють нашу мову, історії, стиль та ідеї. Мільйони захищених авторським правом книг, статей, есе і поезій забезпечують «їжу» для систем штучного інтелекту, нескінченні страви, за які не було рахунків», — йдеться у відкритому листі.

У листі письменники просять компанії-розробники отримати дозвіл на використання захищеного авторським правом матеріалу в розробці та навчанні ШІ та справедливо винароджувати авторів.

Також у листі згадують, що за останнє десятиліття доходи письменників скоротилися на 40% — цьому сприяє, зокрема, розвиток нейромереж.