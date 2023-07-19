У Каліфорнії знайшли нову істоту — без очей, але з 486 ногами

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Paul Marek, Department of Entomology, Virginia Tech

Американські біологи виявили під землею у Південній Каліфорнії новий вид — істоту без очей, але з 486 ногами. Крихітну бліду багатоніжку назвали Illacme socal.

Про це пише The News Tribune.

Ось як виглядає нова тварина:

Paul Marek, Department of Entomology, Virginia Tech

Довжина тіла у найбільших самок цього виду становить близько 19 міліметрів. Величезна кількість кінцівок потрібна їм, щоб постійно переміщатися у ґрунті.

За словами науковців, ця крихітна істота «відіграє вирішальну роль в екосистемі регіону». Багатоніжки розщеплюють вмираючий і гнилий матеріал з рослин, грибів та інших джерел і забезпечують ґрунт ключовими поживними речовинами, які допомагають підтримувати нове життя.