WP: США готують санкції проти Киргизстану через поставки підсанкційних технологій до росії

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Flickr / Norbert Bánhidi

США готують санкції проти Киргизстану через поставки заборонених технологій та зброї до росії.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post із посиланням на джерела.

Так, біля кордону між Казахстаном і Киргизстаном митники перехопили партію безпілотників — це були китайські агрокоптери DJI Agras T-30, які придбала киргизька фірма, що планувала перепродати їх компанії в росії. Партію з 14 дронів перевозили сушею через Казахстан, але через відсутність належних експортних документів митники звернули на них увагу.

За словами двох американських чиновників, низка американських і європейських посадовців їздили до Киргизстану, щоб змусити країну припинити торгівлю із росією. Санкції можуть запровадити вже цього тижня.

Звіти показують, що загальний обсяг експорту Киргизстану до росії різко зріс у 2022 році — збільшився на 250% проти попереднього року й періоду до вторгнення.

Торгові документи початку цього року свідчать, що в лютому та березні киргизькі компанії здійснювали оптові закупівлі чутливої електроніки, зокрема спеціалізованих напівпровідників і підсилювачів напруги, на сотні тисяч доларів у китайських і південнокорейських компаній. Приблизно таку саму кількість такої ж електроніки було експортовано з Киргизстану до росії за той же період.

За словами американського високопосадовця, російські фірми, які отримали товар, — це переважно відомі постачальники російської оборонної промисловості.