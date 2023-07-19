Politico: ЄС планує створити спеціальний фонд для української армії на €20 мільярдів

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Reuters / «Бабель»

Європейський Союз планує створити спеціальний фонд для фінансування української армії протягом наступних чотирьох років на суму до €20 мільярдів.

Про це Politico повідомили пʼять дипломатів, обізнаних з цього питання.

За їхніми словами, пропозиція не передбачатиме прямих платежів від ЄС за зброю для України. Натомість Брюссель допоможе країнам покрити власні витрати на закупівлю і передачу зброї та навчання українських військових.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель натякнув на цю ідею під час саміту лідерів ЄС у червні.

«Ви повинні зробити Україну здатною захищатися. Тож Європейський фонд миру для України, можливо, має стати новим українським оборонним фондом», — сказав він.

Нову пропозицію щодо фінансування української армії надіслали до країн ЄС 17 липня. Міністри закордонних справ мають розглянути її 20 липня на зустрічі у Брюсселі. За словами двох дипломатів, пропозицію хочуть ухвалити до осені.

«Наш рівень військової підтримки України зараз настільки високий, що гроші, виділені на Європейський фонд миру, скоро вичерпаються», — сказав європейський високопосадовець.

За його словами, ЄС прагне зробити військову підтримку України «передбачуваною в довгостроковій перспективі».