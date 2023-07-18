США нададуть Україні $250 млн на підтримку сільського господарства
- Автор:
- Анна Холоднова
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Melissa Askew / Unsplash
Адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер пообіцяла виділити $250 мільйонів на допомогу українським аграріям, повідомляє Reuters.
Під час візиту до Одеси Пауер сказала, що інвестиції спрямують на розвиток сільськогосподарської інфраструктури та розширення експортних маршрутів.
Вона також закликала інші уряди та приватний сектор доповнити американські інвестиції додатковими $250 мільйонами.
«Ми колективно зацікавлені в тому, щоб українські фермери залишалися в бізнесі», — сказала Пауер на спільному брифінгу з віцепремʼєр-міністром Олександром Кубраковим.
- Напередодні Пауер відвідала штаб ДСНС у Києві, де оголосила про виділення гуманітарної допомоги від США на понад $500 мільйонів. Вона також передала українським рятувальникам обладнання на $2,3 мільйона.