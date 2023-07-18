США нададуть Україні $250 млн на підтримку сільського господарства

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Melissa Askew / Unsplash

Адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер пообіцяла виділити $250 мільйонів на допомогу українським аграріям, повідомляє Reuters.

Під час візиту до Одеси Пауер сказала, що інвестиції спрямують на розвиток сільськогосподарської інфраструктури та розширення експортних маршрутів.

Вона також закликала інші уряди та приватний сектор доповнити американські інвестиції додатковими $250 мільйонами.

«Ми колективно зацікавлені в тому, щоб українські фермери залишалися в бізнесі», — сказала Пауер на спільному брифінгу з віцепремʼєр-міністром Олександром Кубраковим.