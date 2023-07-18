Нідерланди, Бельгія та Люксембург передадуть Україні бронемашини M113
- Автор:
- Анна Холоднова
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Нідерланди, Бельгія та Люксембург відправлять в Україну партію відремонтованих броньованих машин M113.
Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.
«Найближчим часом ми доставимо в Україну відремонтовану техніку М113. Ця броньована гусенична машина, в тому числі, допомагає безпечно перевозити військовослужбовців. Таким чином ми підтримуємо піхоту на місці. Нідерланди тісно працюють із Бельгією та Люксембургом над цим», — написала Оллонґрен.
- M113 має стандартне передньомоторне компонування із розміщенням моторного відділення у правій лобовій частині, трансмісійного відділення в лобовій частині, відділення управління в лобовій частині ліворуч, а обʼєднаного бойового і десантного відділення — у кормовій частині машини. Броньовий корпус M113 є жорсткою коробчастою конструкцією.