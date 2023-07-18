Франція надала політичний притулок колишньому російському десантнику Павлу Філатьєву
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Anders Hansson
Колишній російський десантник Павло Філатьєв, який брав участь у війні проти України, отримав політичний притулок у Франції.
Про це повідомляє російська служба BBC.
Філатьєв залишив російську армію навесні 2022 року та написав книгу «ZOV 56» про війну в Україні. Засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін, який допоміг Філатьєву виїхати до Франції, звинуватив десантника у причетності до воєнних злочинів, а також судився з ним за права на книгу.
Після цього Осєчкін оголосив, що його проєкт тимчасово зупиняє евакуацію за кордон російських військових, які виступають проти війни рф в Україні.
Філатьєв стверджував, що його змусили передати права фондам Gulagu.net та «Нові дисиденти». Суд у Франції став на бік російського десантника.
- Павло Філатьєв звинувачення у причетності до воєнних злочинів відкидає. У розмові з російським виданням «Агентство» він заявив, що звинувачення Осєчкіна ґрунтуються на неправильній інтерпретації матеріалу шведського видання.